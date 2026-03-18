14:23, 18 марта 2026

Косметолог раскрыл секрет красоты 43-летней Энн Хэтэуэй

Косметолог Перри: 43-летняя актриса Энн Хэтэуэй могла колоть ботокс ради красоты
Мария Винар

Фото: Jordan Strauss / AP

Британский косметолог Росс Перри раскрыл секрет красоты американской актрисы Энн Хэтэуэй. Его комментарий приводит Daily Mail.

Доктор уверен, что 43-летняя знаменитость прибегала к эстетическим процедурам, действие которых направлено на улучшение гладкости и подтянутости кожи. Так, он предположил, что Хэтэуэй могла колоть ботокс в зоны вокруг лба и глаз. «Огромное количество знаменитостей используют этот профилактический метод для поддержания гладкости кожи без риска эффекта замерзания», — объяснил эксперт.

Кроме того, Перри считает, что кинозвезда использовала дермальные филлеры, а также прибегала к лазерной шлифовке, микронидлингу или биостимулирующим инъекциям. Все эти манипуляции активизируют выработку коллагена и улучшают текстуру кожи, пояснил медик.

В заключение собеседник портала допустил, что актриса могла сделать легкую подтяжку бровей. «Я не могу с уверенностью сказать, есть ли это у Энн, поскольку у нее отличные гены, и она очень хорошо выглядит для своего возраста. Нет сомнений, что она следит за своей кожей и регулярно посещает дерматолога», — подчеркнул он.

В октябре прошлого года стало известно о способе подтянуть лицо без пластических операций.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Невозможность четырехдневной рабочей недели в России объяснили

    Перечислены цели кассетной «Саджиль-2»

    Певец Шура рассказал о планах зачать детей

    Волочкова высказалась о совместном клипе с Лепсом

    В России рухнули продажи машин крупного китайского производителя

    Косметолог раскрыл секрет красоты 43-летней Энн Хэтэуэй

    В России оценили попытку Зеленского подарить Трампу отслеживающий бои на Украине iPad

    Раскрыто состояние пенсионера после расчленения хозяйки квартиры в Петербурге

    Минздрав рекомендовал меру к нежелающим иметь детей россиянкам

    Все новости
