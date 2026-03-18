Косметолог раскрыл секрет красоты 43-летней Энн Хэтэуэй

Косметолог Перри: 43-летняя актриса Энн Хэтэуэй могла колоть ботокс ради красоты

Британский косметолог Росс Перри раскрыл секрет красоты американской актрисы Энн Хэтэуэй. Его комментарий приводит Daily Mail.

Доктор уверен, что 43-летняя знаменитость прибегала к эстетическим процедурам, действие которых направлено на улучшение гладкости и подтянутости кожи. Так, он предположил, что Хэтэуэй могла колоть ботокс в зоны вокруг лба и глаз. «Огромное количество знаменитостей используют этот профилактический метод для поддержания гладкости кожи без риска эффекта замерзания», — объяснил эксперт.

Кроме того, Перри считает, что кинозвезда использовала дермальные филлеры, а также прибегала к лазерной шлифовке, микронидлингу или биостимулирующим инъекциям. Все эти манипуляции активизируют выработку коллагена и улучшают текстуру кожи, пояснил медик.

В заключение собеседник портала допустил, что актриса могла сделать легкую подтяжку бровей. «Я не могу с уверенностью сказать, есть ли это у Энн, поскольку у нее отличные гены, и она очень хорошо выглядит для своего возраста. Нет сомнений, что она следит за своей кожей и регулярно посещает дерматолога», — подчеркнул он.

