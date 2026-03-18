Миллиардное имущество экс-депутата перешло в бюджет России

19:21, 18 марта 2026

В Краснодаре суд обратил в доход государства имущество экс-депутата Тимофеева
Варвара Митина (редактор)
Виктор Тимофеев

Виктор Тимофеев. Фото: @timofeevkrd

В Краснодаре суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата городской думы Виктора Тимофеева и связанных с ним лиц. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Речь идет о 16 объектах недвижимости, 25 земельных участках, семи транспортных средствах и долях в трех компаниях, общая стоимость которых оценивается в более 10 миллиардов рублей.

Проверка Генпрокуратуры показала, что Тимофеев, пользуясь административным ресурсом и депутатскими полномочиями, лоббировал интересы подконтрольных ему коммерческих структур. Муниципальные учреждения по его указанию заключали контракты с «Кубаньгрузсервис» на перевозку детей, а также безвозмездно передавали предприятию муниципальные автобусы. В ноябре 2025 года договор на сумму 515,9 миллиона рублей был заключен уже с другой аффилированной структурой — «СпецТрансАвто».

Всего с 2011 по 2025 год подконтрольные депутату компании получили подрядов более чем на пять миллиардов рублей. При этом перевозки нередко сопровождались нарушениями требований безопасности. Коррупционные доходы Тимофеев направлял на покупку недвижимости, создание юрлиц и иные активы, оформляя их на родственников и доверенных лиц.

Ранее Ворошиловский районный суд Волгограда постановил изъять имущество стоимостью 54 миллиона рублей у судьи Нижегородского областного суда в отставке Вячеслава Сапеги в доход государства.

