15:37, 13 марта 2026

У российского судьи конфисковали имущество

Суд изъял имущество нижегородского судьи Сапеги на ₽54 млн в доход государства
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ворошиловский районный суд Волгограда постановил изъять имущество стоимостью 54 миллиона рублей у судьи Нижегородского областного суда в отставке Вячеслава Сапеги в доход государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение о конфискации незаконных активов принято по антикоррупционному иску Генпрокуратуры и подлежит немедленному исполнению. Среди них пять объектов недвижимости в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае — земельный участок, жилые и нежилые помещения, а также три автомобиля BMW X5, оформленные на родственников судьи для сокрытия истинного материального положения.

Из материалов дела следует, что Сапега, исполняя полномочия судьи, нарушал запреты и ограничения, установленные законодательством России о противодействии коррупции. На непредусмотренные законом доходы он приобрел дорогостоящие автомобили и недвижимость.

Сапега начал свою карьеру в 1997 году в прокуратуре, отслужив в Краснодарском крае и Саратовской области. С 2006 года он стал работать в Министерстве юстиции России, оттуда перешел в судебный департамент при Верховном суде России. С 2012 года Сапега работал судьей, постепенно дойдя до поста заместителя председателя Нижегородского облсуда.

Проверку в отношении Сапеги и его коллеги Виктора Фомина инициировал председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

У Фомина в собственности оказалось 34 объекта недвижимости. Из-за этого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России отклонила его кандидатуру на должность заместителя председателя Нижегородского облсуда.

