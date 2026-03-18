Минобороны раскрыло подробности налета дронов ВСУ на юг России

Минобороны России: Системы ПВО перехватили 28 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли налет на юг России. Подробности об отражении атак сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«18 марта в период с 9:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, 13 беспилотников сбили над Краснодарским краем, два — над Крымом, семь уничтожили над Азовским морем, еще три — над акваторией Черного моря.

Помимо того, над Ставропольским краем перехватили три БПЛА.

Ранее стало известно, что в ночь на среду, 18 марта, над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 85 беспилотников ВСУ. Налеты были совершены с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего атакам подвергся юг России.