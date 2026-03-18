Москвичам рассказали о погоде в выходные

15:05, 18 марта 2026

Синоптик Тишковец: В выходные после похолодания в Москву придут солнце и тепло
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В конце рабочей недели в Москве ожидается ухудшение погоды, но в выходные вернется солнечная и теплая погода. Об этом рассказал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

В четверг, 19 марта, на фоне повышенного атмосферного давления погода будет преимущественно ясной. Ночью столбики термометров покажут от нуля до минус трех градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, отметил синоптик.

В пятницу погода может слегка ухудшиться, но в выходные ситуация стабилизируется. В столице снова выйдет солнце, а столбик термометров покажет характерные для апреля 10 градусов тепла.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что в начале апреля в Москву вернутся холода. Синоптик ожидает, что понижение температуры будет кратковременным и осадки в виде снега не повторятся.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин вспомнил самое страшное о выживании

    ЦСКА вернется из Краснодара в Москву через Ставрополь

    Водитель получила штраф за телефон в руке пешехода

    Украина договорилась о сотрудничестве в космосе с европейской страной

    Раскрыты защищающие от набора веса при менопаузе продукты

    Зумеры оказались не готовы к жертвам ради карьеры

    Борющийся с раком Кушанашвили дал совет россиянам

    В России школьник остался сиротой после смерти матери в очереди на приеме в поликлинике

    Нефть страны БРИКС застряла на Ближнем Востоке

    Все новости
