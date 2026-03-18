14:30, 18 марта 2026

Синоптик Позднякова: В апреле в Москву и область вернутся холода
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

До конца марта в Москве и области будет держаться аномально тепла погода, но в апреле в регион вернутся холода. Такие изменения пообещала жителям столичного региона главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с «Общественной Службой Новостей».

Снег при этом продолжит стремительно сходить, отметила синоптик. «Возвраты холодов у нас случаются в апреле-месяце. Будем надеяться, что они не будут продолжительными и значимыми», — заявила Позднякова.

В марте, по прогнозам метеоролога, ночные температуры будут держаться на слабоотрицательных отметках и около нуля. Днем при этом воздух будет прогреваться до плюс 7-12 градусов. На дорогах есть риск образования гололедицы, так как снег станет активно таять днем и подмерзать ночью.

Ранее Позднякова спрогнозировала жителям Москвы сезон дождей в начале апреля. При этом значительного похолодания синоптик не обещала.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    ОАЭ заявили о новой атаке Ирана

    Российского шестиклассника нашли без признаков жизни под окнами дома

    Раскрыт годами насиловавший в четырех стенах юную москвичку мужчина

    Российские войска расширили приграничную зону контроля

    Польша решила выдать российского ученого Украине

    Москвичам пообещали возвращение холодов

    Признаком скорого краха компании назвали отсутствие подарков для сотрудников

    Невозможность четырехдневной рабочей недели в России объяснили

    Перечислены цели кассетной «Саджиль-2»

    Все новости
