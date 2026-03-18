На Землю обрушится сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:28, 18 марта 2026

ИКИ РАН: В четверг на Землю обрушится сильнейшая за 2 месяца магнитная буря
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

В четверг на Землю может обрушиться сильнейшая за последние два месяца магнитная буря. Об этом россиян предупредили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.

«Подтверждается приход к Земле завтра в четверг выброса плазмы от солнечной вспышки M-класса, произошедшей 16 марта. В этой связи ожидаются геомагнитные бури уровня G2-G3. Само событие, хотя и выглядит значимым (буря может стать самой сильной за два месяца), является результатом скорее "удачного" стечения обстоятельств, чем роста солнечной активности», — поделились информацией астрономы. Ученые пояснили, что вспышка произошла почти ровно напротив Земли, а в этой ситуации интенсивность воздействия существенно повышается.

В ИКИ РАН также сообщили, что за последние несколько дней на стороне Солнца, которая обращена к Земле, появилось сразу несколько новых корональных дыр. Астрономы добавили, что в ближайшие дни прогнозируются приход плазменного облака, вероятно и возникновение полярных сияний.

В прошлый раз специалисты лаборатории предупреждали россиян о магнитных бурях слабой и средней интенсивности в минувшую пятницу, 13 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok