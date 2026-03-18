Написавшая детскую книгу о скорби женщина отравила мужа коктейлем из-за долгов

Американку, отравившую мужа и написавшую книгу о скорби, признали виновной

Жительница США решила сбежать с любовником и отравила мужа коктейлем, подмешав в него смертельную дозу фентанила. Об этом сообщает Daily Mail.

В марте 35-летнюю Кури Ричинс, мать троих детей, признали виновной в умышленном отравлении мужа. В 2022 году Ричинс оказалась на грани финансового краха, ее долги достигли суммы в 7,5 миллиона долларов (около 675 миллионов рублей). По условиям брачного договора в случае развода она не имела права на успешный строительный бизнес мужа, но в случае его смерти автоматически становилась наследницей.

14 февраля 2022 года она попыталась отравить мужа, Эрика Ричинса, фентанилом, подсыпав наркотик его в сэндвич. Он выжил и даже сказал друзьям, что подозревает в произошедшем жену. Однако это не остановило американку. Через несколько недель, 4 марта, она подсыпала фентанил в бокал с коктейлем «Московский мул». Эрик лег спать и больше не проснулся. Ричинс вызвала полицию и заявила, что нашла мужа холодным в постели. На протяжении года она успешно играла роль убитой горем женщины: давала интервью местному телевидению и даже издала детскую книгу о том, как справляться с утратой и скорбью. В мае 2023 года у полиции возникли к ней вопросы.

Ключевой свидетельницей обвинения стала домработница и по совместительству наркодилерша Кармен Лаубер, которая рассказала, что Ричинс четырежды покупала у нее фентанил. Ее показания подтвердили переписки в мессенджере. Кроме того, в телефоне подозреваемой нашли поисковые запросы: «женские тюрьмы Юты», «как удалить данные с телефона» и «что указывают в свидетельстве о смерти при отравлении».

Джош Гроссман, любовник Ричис и бывший военный, также дал показания. Он рассказал, что сразу после смерти мужа женщина спрашивала его, каково это — лишить жизни человека, и мечтала о том, чтобы они скорее поженились и отправились на Карибы.

Присяжные совещались всего три часа и признали Кури Ричинс виновной по всем пунктам: расправа, покушение на жизнь, мошенничество со страховкой и подлог. Приговор огласят 13 мая, женщине грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что к преступлению Ричинс подтолкнули напряженные отношения с мужем и его мысли о разводе. Жрикк Ричинс начал готовиться к разрыву после того, как узнал о долгах жены.