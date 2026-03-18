Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:17, 18 марта 2026

Национальная авиакомпания любимого курорта богачей захотела летать в Россию

Авиакомпания Мальдивской Республики Maldivian захотела летать в Россию
Алина Черненко

Фото: Markus Mainka / Shutterstock / Fotodom

Авиакомпания Мальдивской Республики Maldivian Island Services Limited (торговое наименование — Maldivian) захотела летать в Россию. Об этом говорится в письме Министерства иностранных дел островного государства в адрес главы Минтранса РФ Андрея Никитина, копия документа размещена на сайте Росавиации.

В источнике сообщается о назначении национального перевозчика любимого курорта богачей для эксплуатации договорных линий в соответствии с Соглашением о воздушном сообщении между странами от 27 июня 1995 года.

Материалы по теме:
Как отмечает портал TourDom, пока в парке Maldivian есть только один дальнемагистральный самолет — Airbus A330-200. Его технические характеристики позволяют без дозаправки долетать до России. Но, по мнению экспертов, на которых ссылается издание, для запуска полноценной программы авиакомпании нужен как минимум еще один такой же лайнер.

В ноябре 2025 года стало известно, что крупнейший лоукостер Азии AirAsia захотел запустить прямые рейсы в Россию. Глава перевозчика заявил, что сейчас его команда решает вопросы оплаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok