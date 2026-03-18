Названы главные барьеры для роста российской экономики

Решентников: Замедление инвестиций и бюджетные ограничения мешают росту ВВП

Замедление инвестиций и бюджетные ограничения являются одними из главных барьеров для устойчивого роста российской экономики. Об этом заявил глава Министерства экономического развития (Минэка) Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Еще одним серьезным риском для российской экономики министр назвал нарастание конкуренции с импортом. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетом усиливающееся санкционное давление со стороны западных стран. Из внутренних барьеров он выделил снижение рентабельности предприятий.

Все вышеперечисленные факторы, отметил Решетников, мешают устойчивому росту российской экономики. Участившиеся же в последнее время случаи приватизации не вселяют оптимизма иностранным предпринимателям. На этом фоне Решетников заявил о необходимости структурных изменений в экономике. Речь, отметил глава министерства, должна идти в том числе о развитии и реформировании действующих институтов.

Ранее специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили о приближении российской экономики к стагфляции. В большинстве отраслей, отметили эксперты, стала прослеживаться стагнация, а прибыльность предприятий начала стремительно падать. Если в обозримом будущем власти не смогут найти новых драйверов роста, ожидают аналитики, российская экономика неизбежно столкнется с рецессией.

