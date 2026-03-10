ЦМАКП: Российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции

К началу весны 2026 года российская экономика столкнулась с серьезной проблемой на фоне сохраняющейся на высоком уровне инфляции и застоя в ряде ключевых отраслей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Несмотря на замедление инфляции в последнее время, темпы роста потребительских цен в стране все еще остаются высокими. В то же время в большинстве гражданских отраслей российской экономики стала прослеживаться стагнация, а прибыльность предприятий начала стремительно сокращаться, отметили эксперты. Все это приближает российскую экономику к стагфляции.

Эти проблемы характерны, в частности, для сфер машиностроения и оборудования, пояснили аналитики. Трудности затронули и другие важные отрасли. На этом фоне экономическая динамика на внутреннем рынке остается слабой. В промышленном сегменте компании вынуждены снижать цены на свою продукцию из-за негативного влияния крепкого рубля на импорт, санкционных дисконтов и сложностями со сбытом. Все это не будет способствовать исправлению кризисной ситуации в обозримом будущем, полагают эксперты.

О том, что прежняя модель роста российской экономики, основанной на сочетании роста зарплат, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, перестала работать, в ЦМАКП предупреждали еще в середине прошлого года. Бюджетных ресурсов для поддержки проблемных отраслей стало заметно меньше с учетом стремительного роста дефицита госказны, а новых драйверов роста ВВП за последнее время найти так и не удалось. На этом фоне аналитики спрогнозировали России неизбежную рецессию в среднесрочной перспективе.