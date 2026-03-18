13:27, 18 марта 2026

Названы неожиданные последствия расправы над серым кардиналом Ирана для США

Сажин: США еще пожалеют о смерти Али Лариджани
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был прагматиком, о его смерти Вашингтон еще пожалеет. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике. Страной фактически управлял Лариджани. Его гибель — трагедия для Исламской республики», — отметил востоковед. Секретарь ВСНБ считался консерватором, но прагматиком, так что Лариджани, хорошо понимающий Запад, пошел бы на какие-то уступки, допустил эксперт.

Он добавил, что, хотя США и Израиль едины в идее ослабить Иран, между взглядами главы Белого дома Дональда Трампа и Тель-Авива есть расхождения. Так, Трампу безразлично, какая власть в Иране, для него главное, чтобы руководство соответствовало его требованиям и выполняло указания. Для Израиля же исламская власть неприемлема как таковая.

Ранее CNN сообщил, что Израиль считает, что расправы над высшим руководством Ирана «сеют хаос» во власти Исламской Республики. Уточнялось, что Израиль рассчитывает на разлад в иранском руководстве после расправы над Али Лариджани.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан между тем пообещал суровую месть за расправу над Лариджани.

