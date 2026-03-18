Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:14, 18 марта 2026

Названы самые популярные прически 2026 года

Мария Винар

Фото: Daniel Cole / Reuters

Парикмахер Адам Рид назвал самые популярные прически 2026 года. Слова мастера приводит Daily Mail.

В первую очередь Рид отметил трикси — стрижку, которая характеризуется укороченными прядями на висках и затылке, а также удлиненными на макушке и густой челкой. По мнению эксперта, такая стрижка подходит женщинам любого возраста.

Второе место Рид отвел стрижке боб, которая все еще остается актуальной благодаря актрисе Эмме Стоун. «Боб продолжает оставаться популярным, потому что он все время трансформируется. Нет строгих правил относительно того, как его укладывать: предпочитаете ли вы более удлиненные пряди или до ушей, идеально прямую прическу или немного волнистую», — объяснил собеседник портала.

На последней позиции оказалась так называемая «стрижка высшего класса», которую продемонстрировала американская фигуристка Алиса Лью на афтепати «Оскара». Рид объяснил, что такая прическа предполагает эффект намеренного разъединения прядей. Его, по словам специалиста, спортсменка добилась с помощью неравномерной стрижки и двухцветного окрашивания.

В феврале сообщалось, что окрашивание «под енота» стало трендом в соцсетях благодаря олимпийской чемпионке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok