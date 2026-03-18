15:24, 18 марта 2026

Немецкая дочка «Р-Фармы» обанкротилась

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images

Руководство немецкой дочерней компании «Р-Фарма» — R-Pharm Germany — объявило о банкротстве. Об этом сообщает местная еженедельная газета Die Zeit.

Временным управляющим при банкротстве стал Маркус Фрелих. Основной причиной затруднительного финансового положения, в которое попала немецкая фармацевтическая компания, стали санкции Евросоюза (ЕС) и ответные ограничения со стороны российских властей.

На этом фоне R-Pharm Germany потеряла многих клиентов и деловых партнеров, с которыми сотрудничала до начала боевых действий на Украине. Штаб-квартира R-Pharm Germany находится в Иллертиссене. Еще в 2014 году производственную площадку выкупила у Pfizer российская «Р-Фарма».

В период пандемии коронавируса руководство этой компании планировало выпускать на заводе ежегодно до 150 миллионов доз вакцины «Спутник V» и свой препарат от ревматоидного артрита («Артлегиа»). Оба масштабных проекта в итоге реализовать не удалось.

В прошлом году Райффайзенбанк потребовал с «Р-Фармы» почти 30 миллионов евро. Иск мог быть связан с кредитом, который финансовая организация выдала немецкой дочке фармацевтической компании. Денежные средства были выданы под проценты еще в 2021 году для налаживания производства «Спутника V».

В настоящее время, как отмечается, немецкое подразделение работает в ограниченном режиме, в ее штате насчитывается в общей сложности порядка 300 сотрудников. Одной из главных задач временного управляющего является поиск инвестора, который смог бы выкупить компанию и стабилизировать ее финансовое положение.

