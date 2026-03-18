12:07, 18 марта 2026Мир

Венгерская оппозиция вызвала у Орбана жалость из-за слов о России

Орбан опроверг заявлении оппозиции о попытках РФ повлиять на выборы в Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опроверг заявлении оппозиции о том, что Россия якобы пытается повлиять на парламентские выборы в республике, которые назначены на 12 апреля. Об этом политик заявил в эфире телеканала HirTV.

«Это все сказки, и то из разряда плохих, на которые не стоит тратить время (...). Тот, кто выдумывает подобные истории, вызывает просто жалость», — подчеркнул глава венгерского правительства.

По словам Орбана, оппозиционная партия «Тиса» подобными утверждениями пытается заранее найти объяснения своего будущего поражения.

11 марта политический директор венгерского премьера Балаж Орбан назвал цирком обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в выборы в стране. Он также подчеркнул, что исход парламентских выборов в стране решит «не машина фейковых новостей», а венгерский народ.

