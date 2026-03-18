14:50, 18 марта 2026

Орбан заявил о начале новой эпохи из-за СВО

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Специальная военная операция (СВО) на Украине привела к началу новой эпохи, когда НАТО перестанет расширяться на восток. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью GB News.

«Период расширения НАТО на восток закончился, это новая эпоха (...). Теперь они [страны альянса] могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе (...). Украина — буферная зона», — указал глава венгерского правительства.

Орбан также раскритиковал Североатлантический альянс за попытку расшириться без согласования с Россией. По его словам, начало СВО стало ответом на эту политику Запада.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Москва сотрудничала с Североатлантическим альянсом, речь шла о членстве страны в НАТО, однако российскую сторону в военном блоке не ждали.

