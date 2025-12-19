Путин высказался о членстве России в НАТО

Путин: Были разговоры о членстве России в НАТО, но ее там не ждали

Россия сотрудничала с Североатлантическим альянсом, речь шла о членстве страны в НАТО, однако Москву там не ждали. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«У нас было сотрудничество с НАТО. Речь шла не о сотрудничестве, а даже о прямом членстве — в свое время СССР, а потом и Российской Федерации — в альянсе. Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут», — отметил российский лидер.

Ранее Путин отметил, что Россию несколько раз обманули с вопросом расширения НАТО на Восток и приближением военной инфраструктуры альянса к границам страны. Глава государства также призвал реформировать систему европейской безопасности таким образом, чтобы она стала более надежной и отвечала современным реалиям.

По его словам, Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, но получала от держав Запада отказ. Он подчеркнул, что Москва была готова к сотрудничеству со странами военного блока, но они не проявили к этому интереса, оставаясь заложниками своих стереотипов.