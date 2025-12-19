Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:10, 19 декабря 2025Мир

Путин описал отношения с НАТО фразой «нас обманули»

Путин: Россию несколько раз обманули с расширением НАТО на Восток
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Россию несколько раз обманули с вопросом расширения НАТО на Восток и приближением военной инфраструктуры альянса к российским границам. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Россию несколько раз обманули с нерасширением НАТО на Восток (...) Движение военной инфраструктуры к границам России вызывает законную озабоченность», — указал глава государства.

Путин также призвал реформировать систему европейской безопасности, сделав ее более надежной и отвечающей современным реалиям.

9 декабря конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси внес законопроект о выходе США из НАТО. В документе он указал, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, так как Запад не выполнил обещание, данное СССР, не расширять альянс на Восток. В частности, автор инициативы напомнил в тексте, что Североатлантический альянс был создан в 1949 году с целью сдерживания Москвы. Однако по окончании холодной войны альянс нужно было расформировать, чтобы нормализовать отношения с СССР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok