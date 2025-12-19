Путин описал отношения с НАТО фразой «нас обманули»

Путин: Россию несколько раз обманули с расширением НАТО на Восток

Россию несколько раз обманули с вопросом расширения НАТО на Восток и приближением военной инфраструктуры альянса к российским границам. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Россию несколько раз обманули с нерасширением НАТО на Восток (...) Движение военной инфраструктуры к границам России вызывает законную озабоченность», — указал глава государства.

Путин также призвал реформировать систему европейской безопасности, сделав ее более надежной и отвечающей современным реалиям.

9 декабря конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси внес законопроект о выходе США из НАТО. В документе он указал, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, так как Запад не выполнил обещание, данное СССР, не расширять альянс на Восток. В частности, автор инициативы напомнил в тексте, что Североатлантический альянс был создан в 1949 году с целью сдерживания Москвы. Однако по окончании холодной войны альянс нужно было расформировать, чтобы нормализовать отношения с СССР.