12:59, 18 марта 2026

План «Ковер» в аэропорту Краснодара привел к 24-часовым задержкам рейсов

Зарина Дзагоева
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

План «Ковер», который действовал в аэропорту Краснодара почти сутки, привел к 24-часовым задержкам рейсов по разным направлениям в России. Об этом говорится в материале TourDom.

Уточняется, что запрет на прием и выпуск воздушных судов ввели в авиагавани 17 марта в 10:05 по московскому времени, а сняли в 09:20 18 марта. Однако уже в 11:50 план «Ковер» вновь начал действовать, говорится в Telegram-канале Росавиации.

В результате ограничений рейсы в Москву, Новосибирск и Казань отложены на сутки. Еще шесть самолетов отстают от графика на 21-22,5 часа.

Аналогичные проблемы в авиагавани Сочи, где ограничения действовали с 23:20 17 марта до 09:20 18 марта. В итоге около 30 самолетов не смогли прибыть в аэропорт.

Ранее самолет часами кружил над Краснодаром из-за угрозы атаки БПЛА и сел в другом месте для дозаправки. Борт из Москвы должен был приземлиться в Краснодаре еще в 13:00 17 марта, но в итоге из-за действовавших в аэропорту ограничений на прием самолетов кружил в небе несколько часов.

