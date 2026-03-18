РИА Новости: Санкции против РФ усугубят очередной удар по британской экономике

Ранее введенные против России санкции против России усугубят очередной удар по британской экономики из-за последствий ситуации вокруг Ирана. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне в комментарии для РИА Новости.

По данным дипмиссии, стоимость электроэнергии в Великобритании увеличилась два-три раза по сравнению с периодом до введения санкций. Ущерб экономике Великобритании и Евросоюза оценивается в 1,8 триллиона долларов.

«Данные расчеты были произведены до начала конфликта вокруг Ирана, который, без сомнения, усугубит упомянутые эффекты», — говорится в комментарии посольства.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпочитает ненавидеть Россию, а не помогать Ближнему Востоку. По его словам, британский политик объявил о встрече с Владимиром Зеленским в ближайшее время.