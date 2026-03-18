Телеведущая в прямом эфире спряталась под столом из-за насмешек коллеги

20:49, 18 марта 2026Интернет и СМИ

Телеведущая Скелтон в прямом эфире спряталась под столом из-за насмешек коллеги
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @BBCMorningLive

Ведущая шоу «Утренний прямой эфир» (Morning Live) на телеканале BBC One Хелен Скелтон покраснела от смущения и спряталась под столом из-за насмешек коллеги Гетина Джонса. На курьезный эпизод обратило внимание издание The Mirror.

В студии показали фрагмент выступления Скелтон с партнером по шоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing), испанским профессиональным танцором Горкой Маркесом. Отмечается, что ведущая участвовала в проекте в 2022 году.

Во время трансляции Скелтон покраснела от смущения и закрыла лицо руками. В ответ Джонс пошутил, что ей очень нравится пересматривать это выступление. После этого он начал пародировать ее танцевальные движения. «Вот как она заходит в кофейню и [говорит:] "Я буду флэт-уайт"», — дразнил коллегу ведущий.

В результате Скелтон еще больше покраснела и спряталась под столом. «Прекрати!» — взмолилась она. Ведущая предложила сменить тему разговора, но Джонс продолжил шутить над ней.

Ранее сообщалось, что ведущая британской программы «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Элисон Хаммонд в прямом эфире отпустила пошлую шутку. Ее слова сильно смутили соведущего Бена Шепарда, и он не смог ничего ответить.

