10:34, 18 марта 2026Путешествия

Россиянам раскрыли самые популярные способы обмана туристов в Стамбуле

Эксперт безопасности: В Стамбуле распространены карточные игры и псевдогиды
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкий эксперт по вопросам безопасности раскрыл россиянам самые популярные способы обмана туристов в Стамбуле. Слова полицейского в отставке Мустафы Бегюрджю приводит РИА Новости.

Так, распространена мошенническая схема с «чистильщиками обуви», которые случайно роняют щетку перед иностранцем, а затем навязывают ему свои услуги. Кроме того, существуют различные карточные игры, псевдогиды или фальшивые «помощники», которые потом просят крупные суммы денег.

«Нередки попытки обмануть с "бесплатным" подарком на улице — например, цветком, флагом или браслетиком — вам отдают этот подарок, но не отстанут, пока не получат деньги», — объяснил специалист.

Также опасность может поджидать туристов в такси — водители часто жалуются на якобы поддельные купюры. А в общественном транспорте ловкие мошенники крадут проездные карты туристов.

Ранее россиянок предупредили о новой схеме мошенничества в Турции. Злоумышленники связываются с туристками через социальные сети и предлагают им выездной массаж.

