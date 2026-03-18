18:43, 18 марта 2026Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после получения имущества почти на 100 миллионов рублей

В Уфе арестовали мужчину за похищение человека и вымогательство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Уфе арестовали мужчину за похищение человека и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 126 («Похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений») и 163 («Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с апреля 2025 года по март 2026-го 45-летний местный житель, зная о наличии у сожительницы знакомого денег и дорогой недвижимости, решил завладеть имуществом. Угрожая расправой в их отношении, мужчина заставил написать долговую расписку на 95 миллионов рублей.

Позже он похитил знакомого и потребовал передать ему квартиру в элитном жилом комплексе, а также земельный участок общей стоимостью 55 миллионов рублей. Свои требования он сопровождал угрозами физического насилия и расправой над семьей. Опасаясь за свою жизнь и жизнь близких, пострадавший согласился на условия вымогателя, после чего был отпущен.

В ходе совместной работы следователей СК совместно с сотрудниками ФСБ и МВД преступная деятельность была пресечена. При обыске по месту жительства вымогателя изъято травматическое оружие, боеприпасы, деньги и долговые расписки на крупные суммы от иных лиц.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений, а также закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин заказал похищение бывшей жены.

