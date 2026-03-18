Российские войска расширили приграничную зону контроля

Подразделения ВС РФ взяли несколько населенных пунктов Сумской области

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли несколько населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Сенатор».

«Российские подразделения продолжают выдавливать противника с приграничных территорий. Три села перешли под наш контроль», — указано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Рогозное, Малая Бобылевка и Сопычь.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль Александровку в Донецкой народной республике (ДНР). Как уточнили в Минобороне, поселок городского типа заняли подразделения российской группировки войск «Запад».