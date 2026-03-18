Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:54, 18 марта 2026

Шедший в Китай российский танкер резко изменил курс

HT: Российский нефтяной танкер, шедший в Китай, сменил курс и поспешил в Индию
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский танкер с нефтью, который первоначально шел в Китай, изменил курс в Южно-Китайском море и устремился в Индию. Об этом сообщило издание Hindustan Times (HT).

По его данным, речь идет о танкере Aqua Titan (класс Aframax), который, как ожидается, прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта с грузом российской нефти марки Urals. Судно загрузило нефть в порту на Балтийском море в конце января и первоначально его пунктом назначения был китайский порт Жичжао. Однако в середине марта корабль резко сменил курс и двинулся в сторону Индии.

Издание сослалось на данные аналитической компании Vortexa, согласно которым за последние недели по меньшей мере семь танкеров, перевозивших российскую нефть, сменили пункт назначения, переориентировавшись с Китая в Индию. Отмечается, что в настоящее время все крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие заводы активно пытаются купить российскую нефть.

По словам заместителя министра торговли и промышленности Индии Раджеша Агравала, в марте страна нарастила объемы импорта российской нефти. Этого удалось добиться после того, как США временно отменили санкции на российскую нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok