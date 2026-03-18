Шедший в Китай российский танкер резко изменил курс

HT: Российский нефтяной танкер, шедший в Китай, сменил курс и поспешил в Индию

Российский танкер с нефтью, который первоначально шел в Китай, изменил курс в Южно-Китайском море и устремился в Индию. Об этом сообщило издание Hindustan Times (HT).

По его данным, речь идет о танкере Aqua Titan (класс Aframax), который, как ожидается, прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта с грузом российской нефти марки Urals. Судно загрузило нефть в порту на Балтийском море в конце января и первоначально его пунктом назначения был китайский порт Жичжао. Однако в середине марта корабль резко сменил курс и двинулся в сторону Индии.

Издание сослалось на данные аналитической компании Vortexa, согласно которым за последние недели по меньшей мере семь танкеров, перевозивших российскую нефть, сменили пункт назначения, переориентировавшись с Китая в Индию. Отмечается, что в настоящее время все крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие заводы активно пытаются купить российскую нефть.

По словам заместителя министра торговли и промышленности Индии Раджеша Агравала, в марте страна нарастила объемы импорта российской нефти. Этого удалось добиться после того, как США временно отменили санкции на российскую нефть.