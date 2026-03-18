Скачок курса доллара объяснили

Экономист Кульбака связал скачок доллара с сокращением импорта в Россию из Дубая

На валютные курсы сейчас влияет огромное количество факторов, рассказал экономист, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил скачок доллара.

Во вторник, 17 марта, курс американской валюты на международном валютном рынке Форекс превысил 83 дубля впервые с 6 октября 2025 года. Евро торговался выше 95 рублей.

«Волатильность сейчас огромная. Мы видим, что вокруг Ирана куча проблем возникает, которые непонятно, когда будут разрешаться. Понятно, что через Дубай шел огромный поток параллельного импорта, и это очень сильно повлияло на российский бизнес и продолжает влиять. То есть все это приводит к тому, что, с одной стороны, отдельные отрасли в России могут получить какие-то плюсы из-за того, что нефть дорожает, а, с другой стороны, возникает куча проблем для российских бизнесов, которые не могут обходиться без импортных комплектующих или просто живут на продаже импортной продукции в России», — поделился Кульбака.

Все эти факторы вместе делают скачки курса неизбежными и плохо прогнозируемыми, добавил он.

Накануне Банк России повысил официальный курс американской валюты, подняв его выше 81 рубля. Аналитики отмечают, что давление на рубль продолжает оказывать сочетание роста спроса на валюту со стороны импортеров и существенного сокращения ее продажи со стороны властей, связанного с планами по изменению бюджетного правила, в то время как экспортеры «придерживают зарубежную валюту в ожидании ослабления рубля, возможно, желая заработать на курсовой разнице».