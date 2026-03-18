00:17, 18 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Скачок курса доллара объяснили

Экономист Кульбака связал скачок доллара с сокращением импорта в Россию из Дубая
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На валютные курсы сейчас влияет огромное количество факторов, рассказал экономист, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил скачок доллара.

Во вторник, 17 марта, курс американской валюты на международном валютном рынке Форекс превысил 83 дубля впервые с 6 октября 2025 года. Евро торговался выше 95 рублей.

«Волатильность сейчас огромная. Мы видим, что вокруг Ирана куча проблем возникает, которые непонятно, когда будут разрешаться. Понятно, что через Дубай шел огромный поток параллельного импорта, и это очень сильно повлияло на российский бизнес и продолжает влиять. То есть все это приводит к тому, что, с одной стороны, отдельные отрасли в России могут получить какие-то плюсы из-за того, что нефть дорожает, а, с другой стороны, возникает куча проблем для российских бизнесов, которые не могут обходиться без импортных комплектующих или просто живут на продаже импортной продукции в России», — поделился Кульбака.

Все эти факторы вместе делают скачки курса неизбежными и плохо прогнозируемыми, добавил он.

Накануне Банк России повысил официальный курс американской валюты, подняв его выше 81 рубля. Аналитики отмечают, что давление на рубль продолжает оказывать сочетание роста спроса на валюту со стороны импортеров и существенного сокращения ее продажи со стороны властей, связанного с планами по изменению бюджетного правила, в то время как экспортеры «придерживают зарубежную валюту в ожидании ослабления рубля, возможно, желая заработать на курсовой разнице».

    Последние новости

    Иран подтвердил информацию о гибели секретаря Совбеза

    Названы имена погибших вместе с секретарем нацбезопасности Ирана

    Мужчина опубликовал порновидео без согласия партнерши и попал в тюрьму

    Развеян популярный миф о причинах проблем с памятью

    Президент Ирана пообещал суровую месть за гибель секретаря Совбеза

    Названо условие для открытия Ормузского пролива

    Оценены расходы США на войну с Ираном

    Скачок курса доллара объяснили

    «Тупые ублюдки, зачем вы это сделали?». Почему европейские союзники США не хотят влезать в войну с Ираном и чего они добиваются?

    В МИД Германии оценили возможность ослабить санкции против России

    Все новости
