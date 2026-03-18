Спикер Совфеда раскритиковала реализацию проекта «Оздоровление Волги»

21:22, 18 марта 2026

Валентина Матвиенко. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги», передает РИА Новости.

На заседании Совфеда был заслушан доклад председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука о ситуации вокруг сдачи водоочистной станции в Кинешне Ивановской области.

К объекту не был подведен канализационный коллектор из соседнего города, в результате чего объект не был введен в эксплуатацию. Средства на реализацию проекта шли через Минприроды, ведомство отвечало за выполнение работ.

Матвиенко призвала разобраться, кто отвечал за проект, и провести профилактическую работу, чтобы остальные «делали выводы».

«Давайте как-то встряхнем эту тему, потому что это финансово очень емкие проекты. Они нужны для регионов, для Волги, вообще для того, чтобы люди пили чистую воду», — заключила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко назвала главное достояние России. Она подчеркнула, что люди, которые думают о судьбе государства, являются главной опорой России.

