Спикер Совфеда раскритиковала реализацию проекта «Оздоровление Волги»

Спикер Совфеда Матвиенко раскритиковала реализацию проекта «Оздоровление Волги»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги», передает РИА Новости.

На заседании Совфеда был заслушан доклад председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука о ситуации вокруг сдачи водоочистной станции в Кинешне Ивановской области.

К объекту не был подведен канализационный коллектор из соседнего города, в результате чего объект не был введен в эксплуатацию. Средства на реализацию проекта шли через Минприроды, ведомство отвечало за выполнение работ.

Матвиенко призвала разобраться, кто отвечал за проект, и провести профилактическую работу, чтобы остальные «делали выводы».

«Давайте как-то встряхнем эту тему, потому что это финансово очень емкие проекты. Они нужны для регионов, для Волги, вообще для того, чтобы люди пили чистую воду», — заключила спикер Совфеда.

