США начали поиск подрядчиков для одной задачи на Украине

Американские специалисты очистят Украину от боеприпасов и химоружия

Соединенные Штаты начали поиск подрядчиков для работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов и опасных материалов в ряде стран, включая Украину. Соответствующие документы опубликовало американское правительство, передает РИА Новости.

Согласно информации Корпуса инженеров армии США, подрядчики будут заниматься обезвреживанием боеприпасов и взрывчатых веществ, а также компонентов химического и биологического оружия. Работы также затронут Японию, Ирак, Польшу и еще ряд государств.

Контрактом предусмотрена экологическая очистка территорий, включая утилизацию токсичных и радиоактивных отходов. Целью объявлено приведение земель и акваторий в безопасное для дальнейшего использования состояние. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 31 марта.

Ранее аппарат генерального инспектора Агентства США по международному развитию обнаружил нарушения при выделении Киеву 26 миллиардов прямой бюджетной поддержки. Подрядчики USAID, нанятые для контроля за этими средствами, не предоставляли отчеты вовремя или игнорировали эту обязанность. Аудиторы уже направлены в восемь стран, включая Украину, для проверки расходования помощи.