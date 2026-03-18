В США выявили нарушения в предоставлении помощи Киеву на миллиарды долларов

Аудиторы США нашли нарушения в отчетности по помощи Украине на $26 млрд

Аппарат генерального инспектора Агентства США по международному развитию обнаружил нарушения при выделении Киеву 26 миллиардов прямой бюджетной поддержки. Об этом сообщил заместитель руководителя надзорного органа Адам Каплан на слушаниях в конгрессе, передает ТАСС.

По словам Каплана, подрядчики USAID, нанятые для контроля за этими средствами, не предоставляли отчеты вовремя или игнорировали эту обязанность. Аудиторы уже направлены в восемь стран, включая Украину, для проверки расходования помощи.

В аппарате генпрокурора уточнили, что штатные следователи по уголовным делам работают в Киеве и расследуют случаи мошенничества и коррупции, связанные с невоенной помощью Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что без поддержки со стороны США Украина была бы обречена на мгновенное поражение в конфликте против России. Свое высказывание глава США объяснил тем, что Вашингтон поставлял Киеву самое передовое в мире оружие.

Президент США также призвал провести расследование о расходовании Украиной средств, которые ей передали США. По его словам, бывший американский президент Джо Байден направил Киеву около 350-400 миллиардов долларов наличными на оружие, с которыми США «следует разобраться».