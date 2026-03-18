09:47, 18 марта 2026

В США выявили нарушения в предоставлении помощи Киеву на миллиарды долларов

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Аппарат генерального инспектора Агентства США по международному развитию обнаружил нарушения при выделении Киеву 26 миллиардов прямой бюджетной поддержки. Об этом сообщил заместитель руководителя надзорного органа Адам Каплан на слушаниях в конгрессе, передает ТАСС.

По словам Каплана, подрядчики USAID, нанятые для контроля за этими средствами, не предоставляли отчеты вовремя или игнорировали эту обязанность. Аудиторы уже направлены в восемь стран, включая Украину, для проверки расходования помощи.

В аппарате генпрокурора уточнили, что штатные следователи по уголовным делам работают в Киеве и расследуют случаи мошенничества и коррупции, связанные с невоенной помощью Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что без поддержки со стороны США Украина была бы обречена на мгновенное поражение в конфликте против России. Свое высказывание глава США объяснил тем, что Вашингтон поставлял Киеву самое передовое в мире оружие.

Президент США также призвал провести расследование о расходовании Украиной средств, которые ей передали США. По его словам, бывший американский президент Джо Байден направил Киеву около 350-400 миллиардов долларов наличными на оружие, с которыми США «следует разобраться».

    Последние новости

    В США заявили о беспрецедентном предложении Ирану по урану. Что об этом известно?

    Иран стал отрицать нанесение ударов по гражданской инфраструктуре соседних стран

    Алиев обсудил с Мерцем влияние войны Ирана и США на постсоветский регион

    Юноша неожиданно разбогател на 43,3 миллиона рублей по дороге на работу

    Российский турист описал поездку в Индию фразой «живут в таких условиях и не жалуются»

    Российский подросток рассказал о вербовке в ИГИЛ

    Последствия попадания дрона ВСУ в российскую многоэтажку сняли на видео

    Решившим уничтожить российский суд иностранцам вынесли приговор

    Захарова предложила Макрону два сценария отставки

    Импорт одежды из США в Россию подскочил до максимума

    Все новости
