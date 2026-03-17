20:29, 17 марта 2026Мир

Трамп высказался о судьбе Украины без поддержки США

Трамп: Украина была бы обречена на мгновенное поражение без помощи США
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Без поддержки со стороны США Украина была бы обречена на мгновенное поражение в конфликте против России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, переговоры с его участием транслирует Белый дом.

«С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», — заявил он. Свое высказывание глава США объяснил тем, что Вашингтон поставлял Киеву самое передовое в мире оружие.

Президент США также призвал провести расследование о расходовании Украиной средств, которые ей передали США. По его словам, бывший американский президент Джо Байден направил Киеву около 350-400 миллиардов долларов наличными на оружие, с которыми США «следует разобраться».

Ранее Дональд Трамп обрушился с критикой на союзников США за отказ от участия в военной операции против Ирана. Он отметил, что Вашингтон добился значительных успехов в противостоянии с Ираном и больше не нуждается в помощи партнеров.

