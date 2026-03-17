Трамп призвал расследовать расходование Украиной переданных Байденом денег

Трамп: Следует разобраться с деньгами, которые Байден передал Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что нужно расследовать использование Украиной средств, которые ей направил Вашингтон. Об этом он заявил в начале встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, трансляция ведется на YouТube.

По словам главы Белого дома, экс-президент США Джо Байден передал Киеву около 350-400 миллиардов долларов наличными на оружие. «И с этими наличными нам следует разобраться», — призвал он.

При этом Трамп подчеркнул, что сейчас США «не тратят деньги» на Украину: республика покупает американское оружие по полной стоимости.

16 марта стало известно, что президент Трамп своими заявлениями разбил надежды украинского лидера Владимира Зеленского на то, что Вашингтон во время конфликта на Ближнем Востоке заинтересуется разработками Киева и в ответ продолжит поставки ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, несмотря на их дефицит.