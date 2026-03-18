США применили проникающую 5000-фунтовую бомбу против Ирана

ВВС США поразили иранские цели 5000-фунтовыми бомбами Advanced 5K Penetrator

Неназванной бомбой калибра 5000 фунтов (около 2300 килограммов), которую Военно-воздушные силы (ВВС) США применили против Ирана, может быть проникающая GBU-72 Advanced 5K Penetrator (A5K). Об этом пишет Telegram-канал ImpNavigator.

В среду, 18 марта, Центральное командование Вооруженных сил США заявило о применении нескольких 5000-фунтовых бомб по иранским ракетным объектам. Пораженные цели находились у береговой линии Ормузского пролива. Автор предположил, что ВВС США применили бомбы GBU-72.

GBU-72 представляет собой противобункерную бомбу BLU-109 или BLU-137/B, дополненную комплектом наведения с поддержкой инерциальной навигации и GPS. Считается, что GBU-72 значительно превосходит GBU-28 по поражающей способности. Носителями бомб являются бомбардировщики B-1B и ударные самолеты F-15E.

В июне издание TWZ сообщило, что в США разрабатывают преемника противобункерной бомбы GBU-57. Изделие весом около десяти тонн займет промежуточное положение между GBU-72 и GBU-57.