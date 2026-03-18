Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:18, 18 марта 2026Наука и техника

США применили проникающую 5000-фунтовую бомбу против Ирана

ВВС США поразили иранские цели 5000-фунтовыми бомбами Advanced 5K Penetrator
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Samuel King Jr. / Wikimedia

Неназванной бомбой калибра 5000 фунтов (около 2300 килограммов), которую Военно-воздушные силы (ВВС) США применили против Ирана, может быть проникающая GBU-72 Advanced 5K Penetrator (A5K). Об этом пишет Telegram-канал ImpNavigator.

В среду, 18 марта, Центральное командование Вооруженных сил США заявило о применении нескольких 5000-фунтовых бомб по иранским ракетным объектам. Пораженные цели находились у береговой линии Ормузского пролива. Автор предположил, что ВВС США применили бомбы GBU-72.

GBU-72 представляет собой противобункерную бомбу BLU-109 или BLU-137/B, дополненную комплектом наведения с поддержкой инерциальной навигации и GPS. Считается, что GBU-72 значительно превосходит GBU-28 по поражающей способности. Носителями бомб являются бомбардировщики B-1B и ударные самолеты F-15E.

Материалы по теме:
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды». Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды».Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
3 марта 2026
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

В июне издание TWZ сообщило, что в США разрабатывают преемника противобункерной бомбы GBU-57. Изделие весом около десяти тонн займет промежуточное положение между GBU-72 и GBU-57.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль столкнулся с одной из самых тяжелых атак со стороны Ирана

    В Израиле заявили об уничтожении ответственного за поставки оружия ХАМАС

    Захарова указала на отмену русской культуры в Европе

    Курс рубля к юаню упал до минимума за год

    В обществе содействия армии объяснили выселение помогающих СВО пенсионерок

    Россиянин устроил криминальный мастер-класс пасынку в ювелирном магазине и попал на видео

    Ущерб российской экономики от болезней работников оценили

    Россиян предупредили о последствиях привычки спать в линзах

    Суд решит судьбу ставшей киллером российской студентки

    Telegram заблокировал более ста тысяч каналов и групп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok