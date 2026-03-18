Стала известна судьба водителя разбившегося микроавтобуса с россиянами в Таиланде

Водителю разбившегося на Пхукете микроавтобуса с туристами грозит 10 лет тюрьмы

Стала известна судьба водителя разбившегося микроавтобуса с российскими туристами на Пхукете — ему может грозить 10 лет тюрьмы. Это следует из статьи 291 местной конституции, с которой ознакомилось РИА Новости.

Согласно информации из правового документа, неосторожное вождение, повлекшее кончину человека, карается заключением в тюрьме на срок до 10 лет, а также штрафом до 200 тысяч тайских бат (509 тысяч рублей). До трех лет исправительной колонии может грозить, если пассажиры получили тяжелые травмы, а если легкие — то до года.

Сообщается, что в судебной практике Таиланда принято сложение наказаний. Это означает, что в случае, если водителя микроавтобуса признают виновным, приговор может подразумевать заключение на 10 и более лет.

18 марта россияне попали в смертельное ДТП с микроавтобусом на Пхукете. Пострадали восемь соотечественников, из них двое находятся в тяжелом состоянии в больнице. В результате аварии не выжила гражданка Узбекистана.