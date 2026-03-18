Стало известно об отводе ВСУ после уничтожения немецкого ЗРК

РИА Новости: Танки ВСУ отвели от Днепра после уничтожения немецкого ЗРК

В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвели от берегов Днепра свои танки и тяжелую технику после уничтожения немецкого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Об этом рассказал российский десантник с позывным Мореман в беседе с РИА Новости.

«После уничтожения IRIS-Т, после вывода из строя нескольких РЛС "RADA", противник оттянулся», — рассказал Мореман.

По его словам, после этого ВСУ стали тщательнее маскировать свои орудия, что не мешает Российской армии уничтожать технику.

Ранее 68 дней оборонявший позиции боец ВС РФ Сергей Ярашев получил звание Героя России. Все то время, что он оборонял позиции, боеприпасы солдату поставляли при помощи коптеров. Через два месяца его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни.