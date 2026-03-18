05:13, 18 марта 2026

Стало известно об отводе ВСУ после уничтожения немецкого ЗРК

РИА Новости: Танки ВСУ отвели от Днепра после уничтожения немецкого ЗРК
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвели от берегов Днепра свои танки и тяжелую технику после уничтожения немецкого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Об этом рассказал российский десантник с позывным Мореман в беседе с РИА Новости.

«После уничтожения IRIS-Т, после вывода из строя нескольких РЛС "RADA", противник оттянулся», — рассказал Мореман.

По его словам, после этого ВСУ стали тщательнее маскировать свои орудия, что не мешает Российской армии уничтожать технику.

Ранее 68 дней оборонявший позиции боец ВС РФ Сергей Ярашев получил звание Героя России. Все то время, что он оборонял позиции, боеприпасы солдату поставляли при помощи коптеров. Через два месяца его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни.

    Последние новости

    «Запятнали свои грязные руки кровью невинных». Серый кардинал Ирана погиб в результате удара Израиля. Тегеран пообещал отомстить

    В России вырос спрос на услуги автоломбардов

    Россиянка описала Ирак фразой «мужчины сидят в чайных часами, а женщин не видно»

    Серия взрывов прозвучала еще в одном российском городе

    Названы способы добиться максимальной тишины в автомобиле

    Трампу после призыва по Ормузскому проливу поступило необычное предложение

    Стало известно об отводе ВСУ после уничтожения немецкого ЗРК

    Обломки ракеты упали около военной базой США в Саудовской Аравии

    Мужчина практически полностью отказался от секса по удивившей жену причине

    Названо ключевое нововведение конституции Казахстана

    Все новости
