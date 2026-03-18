Шеремет: Диверсанты в 2014 году хотели подорвать биологическую станцию в Крыму

Украинские диверсанты в 2014 году намеревались подорвать биологическую станцию в Симферополе. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает ТАСС.

По его данным, группировка диверсантов должна была также выкрасть образцы бактерий чумы и сибирской язвы, чтобы затем отравить ими водоемы Крыма. Однако народному ополчению удалось предотвратить их действия.

«Все приказы отдавались им спецслужбами и Министерством обороны Украины», — добавил Шеремет.

Парламентарий указал, что в 2014 году на полуострове происходили и другие диверсии. В частности, по его словам, в дни референдума по вопросу воссоединения с Россией украинские офицеры совершали обходы по жилым домам и требовали паспорта, которые впоследствии разрывали, чтобы люди не могли проголосовать.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что проведение референдума в 2014 году и воссоединение Крыма с Россией спасло полуостров от этнических чисток.