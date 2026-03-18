В Иране назвали возможных посредников в разрешении конфликта с США

Глава МИД Ирана Аракчи назвал Китай возможным посредником в урегулировании с США

Несколько стран, включая Китай, могли бы выступить посредниками в урегулировании конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

«На мой взгляд, эту роль могут сыграть несколько стран. Китай — одна из них», — сказал глава иранского МИД. Он напомнил, что в 2023 году Пекин уже сыграл положительную роль, примирив Иран и Саудовскую Аравию.

Аракчи подчеркнул, что у Китая есть мощные возможности для такого посредничества, но и другие страны также обладают подобным потенциалом.

Ранее министр иностранных дел республики заявил, что Иран будет воевать, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности своей атаки на страну. Он назвал войну незаконной и навязанной как американскому, так и иранскому народам. Аракчи также заявил о необходимости выплаты компенсаций пострадавшим.