10:18, 18 марта 2026Мир

В Иране назвали возможных посредников в разрешении конфликта с США

Глава МИД Ирана Аракчи назвал Китай возможным посредником в урегулировании с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Несколько стран, включая Китай, могли бы выступить посредниками в урегулировании конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

«На мой взгляд, эту роль могут сыграть несколько стран. Китай — одна из них», — сказал глава иранского МИД. Он напомнил, что в 2023 году Пекин уже сыграл положительную роль, примирив Иран и Саудовскую Аравию.

Аракчи подчеркнул, что у Китая есть мощные возможности для такого посредничества, но и другие страны также обладают подобным потенциалом.

Ранее министр иностранных дел республики заявил, что Иран будет воевать, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности своей атаки на страну. Он назвал войну незаконной и навязанной как американскому, так и иранскому народам. Аракчи также заявил о необходимости выплаты компенсаций пострадавшим.

    Последние новости

    В США заявили о беспрецедентном предложении Ирану по урану. Что об этом известно?

    Стало известно о попадании обломков БПЛА на еще одну многоэтажку в регионе России

    Российских бадминтонистов не пустили на чемпионат Европы

    Стример провел несколько дней в собачьей клетке ради денег

    В России определили сферы с наиболее острым дефицитом кадров

    Синоптик оценила вероятность минусовых температур днем в марте

    Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО

    Братья-россияне придумали аферу с мертвым дядей и выплатой от страховой

    США и Израиль захотели расширить конфликт на Ближнем Востоке

    Появились подробности о жертве массированного налета дронов ВСУ на Краснодар

    Все новости
