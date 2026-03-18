В Кремле отреагировали на сделанное Трампом сравнение Стармера с Черчиллем

Песков согласился с Трампом, что премьер Британии Стармер — не Черчилль

Можно констатировать, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер — это не его известный предшественник Уинстон Черчилль, а президент Франции Эммануэль Макрон — не бывший французский лидер Шарль де Голль. Так со сделанным главой Белого дома Дональдом Трампом сравнением согласился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Действительно, Стармер — это не Черчилль, действительно, Макрон — это не Де Голль. И далее можно продолжать этот перечень достаточно долго», — отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

По его словам, это действительно «политические реалии, в которых мы живем».

Ранее американский лидер предсказал скорую отставку французского коллеги. Отвечая на вопрос журналиста о Макроне, политик отметил, что он скоро покинет свой пост.