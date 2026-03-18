Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 18 марта 2026Мир

В Кремле отреагировали на сделанное Трампом сравнение Стармера с Черчиллем

Песков согласился с Трампом, что премьер Британии Стармер — не Черчилль
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Brook Mitchell / Pool / Reuters

Можно констатировать, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер — это не его известный предшественник Уинстон Черчилль, а президент Франции Эммануэль Макрон — не бывший французский лидер Шарль де Голль. Так со сделанным главой Белого дома Дональдом Трампом сравнением согласился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Действительно, Стармер — это не Черчилль, действительно, Макрон — это не Де Голль. И далее можно продолжать этот перечень достаточно долго», — отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

По его словам, это действительно «политические реалии, в которых мы живем».

Ранее американский лидер предсказал скорую отставку французского коллеги. Отвечая на вопрос журналиста о Макроне, политик отметил, что он скоро покинет свой пост.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Турист высказался о появлении подозрительной машины в месте исчезновения Усольцевых

    В Госдуме в первом чтении одобрили проект о выдворении детей мигрантов после 18-летия

    Иран ответил на расправу над серым кардиналом

    В Россию стало приезжать больше иностранных туристов

    В России прокомментировали согласование ЕС кредита Украине в обход вето Венгрии

    Экономику России назвали устойчивой

    Европа нашла способ сдержать давление Трампа

    В России оценили новые условия для вступления Украины в ЕС

    Главный тренер ПСЖ назвал Сафонова вратарем высшего уровня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok