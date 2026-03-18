13:11, 18 марта 2026Мир

В Кремле рассказали о сигналах со стороны Европы

Песков: Европа направляла сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа направляла России сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что от европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным», — отметил пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, от стран Европы при этом не поступало сигналов о желании возобновить энергетическое сотрудничество или начать диалог по этому вопросу.

