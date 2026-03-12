Кремль оценил настрой Европы на мир

Песков: Страны Европы не настроены на мирное решение по Украине

Страны Европы в настоящее время не настроены на мирное решение по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Европейские столицы (...) вовсе не исполнены желания способствовать мирным путям урегулирования», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, политика Украины, направленная на препятствование мирному процессу, также встречает положительный отклик у властей стран Европы.

Ранее Песков заявил, что в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине нужно решить ряд вопросов, помимо территориального.