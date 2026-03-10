Песков рассказал о возникших нюансах в переговорах по Украине

В рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине нужно решить ряд вопросов, помимо территориального. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

«Есть еще множество разных нюансов», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков опроверг в ответ на вопрос агентства утверждение, что в ходе переговоров по Украине осталось решить только вопрос территорий. По его словам, уступки Киева Москве находятся «в числе основных» вопросов.

Ранее Песков высказался об откладывании украинского вопроса из-за конфликта вокруг Ирана. При этом пресс-секретарь президента отметил определенные паузы в переговорном процессе.