Бывший СССР
16:49, 10 марта 2026Бывший СССР

Песков рассказал о возникших нюансах в переговорах по Украине

Песков: В рамках переговоров по Украине нужно решить вопросы помимо территорий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

В рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине нужно решить ряд вопросов, помимо территориального. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

«Есть еще множество разных нюансов», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков опроверг в ответ на вопрос агентства утверждение, что в ходе переговоров по Украине осталось решить только вопрос территорий. По его словам, уступки Киева Москве находятся «в числе основных» вопросов.

Ранее Песков высказался об откладывании украинского вопроса из-за конфликта вокруг Ирана. При этом пресс-секретарь президента отметил определенные паузы в переговорном процессе.

