16:22, 10 марта 2026

Песков высказался об откладывании украинского вопроса из-за Ирана

Песков: Урегулирование на Украине не откладывается из-за событий вокруг Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Урегулирование конфликта на Украине не откладывается из-за событий, происходящих вокруг Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Есть определенные паузы, но ничего не откладывается, это неправда, нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что новых трехсторонних переговоров России, США и Украины на этой неделе не ожидается. При этом даты новой встречи все еще находятся в процессе согласования.

9 марта помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил урегулирование в Иране и переговоры по Украине.

