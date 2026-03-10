Песков высказался об откладывании украинского вопроса из-за Ирана

Песков: Урегулирование на Украине не откладывается из-за событий вокруг Ирана

Урегулирование конфликта на Украине не откладывается из-за событий, происходящих вокруг Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Есть определенные паузы, но ничего не откладывается, это неправда, нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что новых трехсторонних переговоров России, США и Украины на этой неделе не ожидается. При этом даты новой встречи все еще находятся в процессе согласования.

9 марта помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил урегулирование в Иране и переговоры по Украине.