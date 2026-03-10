Реклама

Раскрыты детали новых трехсторонних переговоров по Украине

ТАСС: Новых трехсторонних переговоров по Украине не ожидается на этой неделе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новых трехсторонних переговоров России, США и Украины на этой неделе не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«На этой неделе не ожидается [новой трехсторонней встречи]», — сказал собеседник агентства.

При этом источник уточнил, что даты новых переговоров по урегулированию конфликта все еще находятся в процессе согласования.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что война США и Израиля в Иране существенно влияет на финансовые и военные возможности Украины и Европы. Поэтому в переговорах по урегулированию, как он считает, в ближайшее время возможен прогресс.

