Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:24, 10 марта 2026Бывший СССР

В МИД рассказали о прогрессе в переговорах на Украине из-за войны в Иране

Мирошник: В переговорах по Украине возможен прогресс из-за войны в Иране
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Война США и Израиля в Иране существенно влияет на финансовые и военные возможности Украины и Европы, поэтому в переговорах по урегулированию в ближайшее время возможен прогресс. О влиянии конфликта на Ближнем Востоке на переговоры ТАСС рассказал посол МИД России Родион Мирошник.

«По мере продолжения войны ситуация будет меняться, и будут появляться новые мотивы для изменения подхода. А это, в свою очередь, может подвигнуть к достижению определенного результата», — заявил дипломат.

Он добавил, что на процесс урегулирования конфликта будут также влиять цены на нефтепродукты и реальное состояние экономики Европы.

В интервью Мирошник также объяснил, почему страны Европы не подходят России в качестве площадки для проведения переговоров по украинскому вопросу. По его словам, европейские чиновники пытаются повлиять на ход переговорного процесса и оказывают давление на участников дипломатических встреч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

    У ликвидированного бойца ВСУ нашли «тетрадь расходов»

    Объявлено о возможной подготовке значительной операции в зоне СВО

    Названы главные ошибки в использовании секс-игрушек

    В словах Трампа о завершении конфликта в Иране сильно усомнились

    Демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран

    В МИД рассказали об изменении позиции России по Украине из-за войны в Иране

    В МИД рассказали о прогрессе в переговорах на Украине из-за войны в Иране

    Россиянка оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok