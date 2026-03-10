В МИД рассказали о прогрессе в переговорах на Украине из-за войны в Иране

Мирошник: В переговорах по Украине возможен прогресс из-за войны в Иране

Война США и Израиля в Иране существенно влияет на финансовые и военные возможности Украины и Европы, поэтому в переговорах по урегулированию в ближайшее время возможен прогресс. О влиянии конфликта на Ближнем Востоке на переговоры ТАСС рассказал посол МИД России Родион Мирошник.

«По мере продолжения войны ситуация будет меняться, и будут появляться новые мотивы для изменения подхода. А это, в свою очередь, может подвигнуть к достижению определенного результата», — заявил дипломат.

Он добавил, что на процесс урегулирования конфликта будут также влиять цены на нефтепродукты и реальное состояние экономики Европы.

В интервью Мирошник также объяснил, почему страны Европы не подходят России в качестве площадки для проведения переговоров по украинскому вопросу. По его словам, европейские чиновники пытаются повлиять на ход переговорного процесса и оказывают давление на участников дипломатических встреч.