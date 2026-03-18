20:36, 18 марта 2026

В МИД прокомментировали сигналы России со стороны Франции

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сигналы Парижа о стремлении к диалогу с Москвой по урегулированию украинского конфликта ничего не стоят. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по разоружению Юлия Жданова, передает ТАСС.

«И публичные, и якобы посылаемые по доверительным каналам сигналы Парижа о заинтересованности в диалоге вообще ничего не стоят», — отметила дипломат.

По ее словам, визит советников президента Франции Эммануэля Макрона в Москву в январе 2026 года не увенчался успехом и обернулся конфузом для французской стороны, которая допустила утечку информации о переговорах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Европа направляла России сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине. Представитель Кремля отметил, что Москва не считает присутствие европейцев за столом переговоров целесообразным.

