15:28, 18 марта 2026Бывший СССР

В Молдавии заскучали по «Ленте.ру»

Бывший глава Гагаузии Формузал раскритиковал блокировку «Ленты.ру» в Молдавии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Молдавии превратили Гагаузию из автономии в «резервацию», проявлением чего является блокировка российских СМИ, включая сайт «Ленты.ру». Политику Кишинева в ходе специальной сессии Народного собрания Гагаузии раскритиковал бывший башкан (глава) региона Михаил Формузал, его слова приводит издание NewsMaker.

«Я не говорю о каких-то политических каналах. Я, например, читал "Ленту.ру" и РБК. Сейчас они недоступны. Я был в Германии — там они работают, в Австралии — работают, а у нас нет», — сказал он.

Политик призвал власти страны больше общаться с жителями автономии и не разделять их на «правильных» и «неправильных» граждан. Он также предложил отправить группу молодых людей, говорящих на английском языке, по всем столицам Европы, чтобы те объяснили позицию Комрата «хозяевам» Молдавии.

В январе Центральная избирательная комиссия Гагаузии заявила о невозможности проведения выборов в Народное собрание региона из-за обжалования постановлений Народного собрания Госканцелярией страны. Отмечалось, что в Кодексе о выборах в Молдавии орган называется Центральный избирательный совет Гагаузии, а в документах он был указан как ЦИК.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Собчак раскрыла секрет молодости на фоне слухов о пластике лица

    Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин вспомнил самое страшное о выживании

    ЦСКА вернется из Краснодара в Москву через Ставрополь

    Водитель получила штраф за телефон в руке пешехода

    Украина договорилась о сотрудничестве в космосе с европейской страной

    Раскрыты защищающие от набора веса при менопаузе продукты

    Зумеры оказались не готовы к жертвам ради карьеры

    Борющийся с раком Кушанашвили дал совет россиянам

    В России школьник остался сиротой после смерти матери в очереди на приеме в поликлинике

    Все новости
