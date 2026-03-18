Бывший глава Гагаузии Формузал раскритиковал блокировку «Ленты.ру» в Молдавии

Власти Молдавии превратили Гагаузию из автономии в «резервацию», проявлением чего является блокировка российских СМИ, включая сайт «Ленты.ру». Политику Кишинева в ходе специальной сессии Народного собрания Гагаузии раскритиковал бывший башкан (глава) региона Михаил Формузал, его слова приводит издание NewsMaker.

«Я не говорю о каких-то политических каналах. Я, например, читал "Ленту.ру" и РБК. Сейчас они недоступны. Я был в Германии — там они работают, в Австралии — работают, а у нас нет», — сказал он.

Политик призвал власти страны больше общаться с жителями автономии и не разделять их на «правильных» и «неправильных» граждан. Он также предложил отправить группу молодых людей, говорящих на английском языке, по всем столицам Европы, чтобы те объяснили позицию Комрата «хозяевам» Молдавии.

В январе Центральная избирательная комиссия Гагаузии заявила о невозможности проведения выборов в Народное собрание региона из-за обжалования постановлений Народного собрания Госканцелярией страны. Отмечалось, что в Кодексе о выборах в Молдавии орган называется Центральный избирательный совет Гагаузии, а в документах он был указан как ЦИК.