В Молдавии отменили выборы в пророссийском регионе

В Молдавии отменили выборы в Гагаузской автономии

Центральная избирательная комиссия Гагаузии заявила о невозможности проведения выборов в Народное собрание региона. Об этом заявляет издание Newsmaker.

«Все дело в том, что Госканцелярия обжаловала два постановления Народного собрания, принятых в декабре 2025 года. Эти постановления касаются формирования избирательного органа автономии», — пишет издание.

В Кодексе о выборах в Молдавии указано, как отмечает издание, что орган называется Центральный избирательный совет Гагаузии, а в постановлениях Народного собрания он указан как ЦИК.

«В итоге постановления, касающиеся формирования избирательного органов, отменили, а без сформированного избирательного органа проведение выборов невозможно», — добавляет издание.

Ранее министр иностранных дел республики Михаил Попшой заявил, что власти Молдавии не исключают объединение с Румынией после проведения референдума.