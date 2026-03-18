В одной стране ввели выходной посреди недели

Чандракирти: Шри-Ланка ввела выходной по средам из-за войны на Ближнем Востоке

Шри-Ланка с 18 марта ввела выходной день посреди недели — граждане будут отдыхать по средам. Таким образом, правительство сократило рабочую неделю, причиной стала война на Ближнем Востоке, рассказал генеральный комиссар по вопросам основных служб Прабат Чандракирти.

Изменения коснутся ряда госучреждений, школ и университетов. «Мы также призываем частный сектор последовать нашему примеру и отныне объявлять каждую среду выходным днем», — добавил генеральный комиссар.

По его словам, руководителям госучреждений позволили определять количество работников, которые должны выходить на службу в течение остальных четырех рабочих дней. Больниц, портов, служб экстренной помощи нововедения не коснутся, они работают в обычном режиме.

Такое решение власти приняли из опасений, что стране не хватит топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Шри-Ланка закупает нефтепродукты у Сингапура, Малайзии и Южной Кореи, а сырая нефть для НПЗ, построенного в Иране, доставляется из госудаств ближневосточного региона.

