07:24, 18 марта 2026

В одной стране ввели выходной посреди недели

Чандракирти: Шри-Ланка ввела выходной по средам из-за войны на Ближнем Востоке
Александра Синицына

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Шри-Ланка с 18 марта ввела выходной день посреди недели — граждане будут отдыхать по средам. Таким образом, правительство сократило рабочую неделю, причиной стала война на Ближнем Востоке, рассказал генеральный комиссар по вопросам основных служб Прабат Чандракирти.

Изменения коснутся ряда госучреждений, школ и университетов. «Мы также призываем частный сектор последовать нашему примеру и отныне объявлять каждую среду выходным днем», — добавил генеральный комиссар.

По его словам, руководителям госучреждений позволили определять количество работников, которые должны выходить на службу в течение остальных четырех рабочих дней. Больниц, портов, служб экстренной помощи нововедения не коснутся, они работают в обычном режиме.

Такое решение власти приняли из опасений, что стране не хватит топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Шри-Ланка закупает нефтепродукты у Сингапура, Малайзии и Южной Кореи, а сырая нефть для НПЗ, построенного в Иране, доставляется из госудаств ближневосточного региона.

Ранее в России предложили ввести выходной на Страстную пятницу.

    Последние новости

    «Нет нефти — нет денег». ЕС согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии. С чем не согласен Будапешт?

    Названо количество уничтоженных Starlink в Харьковской области

    Рубио жестко высказался об американских СМИ после одной публикации

    Бензин в США подорожал до максимума за три года

    Россия подтвердила готовность принять премьера одной европейской страны

    Дмитриев оценил ситуацию в Ормузском проливе

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Платная реакция под постом сделала российского подростка спонсором террористов

    Российский город погрузился в туман

    Мужчина продемонстрировал девушке необычный навык в постели и лишился ее навсегда

    Все новости
