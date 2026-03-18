15:08, 18 марта 2026

В России спрогнозировали численность самозанятых к 2027 году

Доцент Балынин: В 2027 году число самозанятых превысит 20 миллионов
Кирилл Луцюк

Фото: yanalya / Designed by freepik

По итогам текущего года количество самозанятых может приблизиться к 18 миллионам человек. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он напомнил, что на 28 февраля 2023 года в России зарегистрировали 6,99 миллиона самозанятых. К 2028 году их количество выросло в 2,28 раза и достигло 15,91 миллиона. Причиной такой динамики стало то, что оформить статус самозанятого можно очень просто — дистанционно через приложение «Мой налог».

Экономист уверен, что самозанятых в России будет становиться все больше. К 2027 году соответствующий показатель поднимется выше 20 миллионов. К концу 2028 года, когда подойдет к концу этот эксперимент, речь пойдет уже о 22-23 миллионах человек.

В декабре прошлого года Госдума приняла законопроект о запуске в России эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

