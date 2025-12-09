Самозанятым разрешат уходить на больничный

Госдума приняла законопроект о добровольном страховании самозанятых

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запуске в России эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из документа, самозанятые россияне смогут уходить на больничный при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России. Сейчас на получение соответствующих пособий они права не имеют.

Как стало известно прошлой осенью из подготовленного Минтруда проекта, тариф страховых взносов планируется установить на уровне 3,84 процента от страховой суммы, которая составит 35 или 50 тысяч рублей по выбору. В результате ежемесячный платеж достигнет 1344 рубля или 1920 рублей.

Также предлагается применять понижающие и повышающие коэффициенты. В соответствии с ними на скидку в размере 10 и 30 процентов можно будет рассчитывать в случае, если застрахованный непрерывно платил взносы, не получая пособие в течение 18 и 24 месяцев соответственно. Если же сумма выплаченных больничных превышает страховую сумму, на следующие шесть месяцев размер ежемесячного платежа, наоборот, будут увеличивать.

Также самозанятые, являющиеся индивидуальными предпринимателями, смогут выбрать, работать ли им по действующему порядку или по новому механизму в рамках эксперимента, говорится в публикации.

В октябре глава правительства РФ Михаил Мишустин, отметив, что режим самозанятости продолжает действовать, обратил внимание на важность того, чтобы при его применении не было злоупотреблений.