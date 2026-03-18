Депутат Чепа: Европа вынуждена будет признать новые территории России

Признание странами Европейского союза (ЕС) территориальных уступок Украины в пользу России неизбежно рано или поздно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Европе придется пойти на признание новых территорий России.

«Сложно назвать это оттепелью, скорее, речь со стороны Стубба идет о констатации факта, — сказал Чепа. — Как мы знаем, экономическая ситуация в Европе, как и политическая, достаточно нестабильная и продолжает ухудшаться. Все это происходит еще и на фоне иранского конфликта, так что Стубб вынужден говорить о реальной картине мира».

Политик убежден, что одними разговорами дело не ограничится, потому что признание новых территорий России — это признание уже свершившегося факта.

«Конечно, останутся лидеры Европы, которые продолжат гнуть свою линию. Так, как мы слышали, появилась информация о том, что все же продавили кредит Украине в 90 миллиардов евро, несмотря на вето Венгрии. Это все попытки помешать стабилизации», — сказал депутат.

Ранее Стубб заявил, что ЕС на практике, возможно, придется признать территориальные уступки со стороны Украины в пользу России. Он подчеркнул, что Евросоюзу на фоне изменений мирового порядка необходима «большая гибкость как во внешней, так и во внутренней политике».